Как пройдет Ночь искусств на Станкозаводе: лекторий, спектакль и выставка

В первый понедельник ноября «Станкозавод» превратится в территорию искусства: команда креативного кластера приготовила масштабную программу для Ночи искусств.

В «ЦЕХе» будет работать бесплатный лекторий, в рамках которого можно будет узнать о жизни резидентов креативного кластера.

«Бенке Холл» превратится в сцену, на которой уличный театр «Пластилиновый дождь» представит атмосферный спектакль «Обряд».

В пространстве В205 представят выставку АРТ100 – это отличная возможность оценить живопись, графику, керамику и инсталляции представителей «Союза художников России».

Познакомиться с проектом Music Vision Hub, который собирает комьюнити DJ и музыкантов, пишущих и играющих свою электронную музыку, можно будет в пространстве А106.

А согреться ароматным кофе – и не только – можно будет в кафе и барах, которые работают на территории труда и отдыха.