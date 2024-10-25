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Как пройдет Ночь искусств на Станкозаводе: лекторий, спектакль и выставка

В первый понедельник ноября «Станкозавод» превратится в территорию искусства: команда креативного кластера приготовила масштабную программу для Ночи искусств.

  • В «ЦЕХе» будет работать бесплатный лекторий, в рамках которого можно будет узнать о жизни резидентов креативного кластера.
  • «Бенке Холл» превратится в сцену, на которой уличный театр «Пластилиновый дождь» представит атмосферный спектакль «Обряд».
  • В пространстве В205 представят выставку АРТ100 – это отличная возможность оценить живопись, графику, керамику и инсталляции представителей «Союза художников России».
  • Познакомиться с проектом Music Vision Hub, который собирает комьюнити DJ и музыкантов, пишущих и играющих свою электронную музыку, можно будет в пространстве А106.

А согреться ароматным кофе – и не только – можно будет в кафе и барах, которые работают на территории труда и отдыха.

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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