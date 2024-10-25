Философия выходного дня: Олег Горяинов и Илья Саморуков размышляют о модернизме

Осень располагает к философским размышлениям, поэтому мы решили поделиться лекциями городских философов, которые можно послушать в эти выходные.

В субботу в рамках лектория ярмарки фестиваля издательского дела «Букноль», которая пройдет в «Нулевой», исследователь истории, теории кино и современной философии Олег Горяинов прочитает лекцию «Модернизм сегодня: к вопросу об актуальности литературы вчерашнего дня» и попробует ответить на два вопроса: что случилось с искусством и философией модернизма в мире после модернизма, и сможет ли он – модернизм – предстать не только в виде призраков прошлого.

прочитает лекцию и попробует ответить на два вопроса: что случилось с искусством и философией модернизма в мире после модернизма, и сможет ли он – модернизм – предстать не только в виде призраков прошлого. В воскресенье главный научный сотрудник Музея Модерна и кандидат филологических наук Илья Саморуков будет размышлять о незаслуженно забытой эклектике. Мы называем Самару городом модерна, но примеров эклектики здесь гораздо больше. Однако, в отличие от модерна эклектика воспринимается как нечто неполноценное или даже ущербное. Почему? Ответ на этот вопрос можно найти в лекции «Теория эклектики».