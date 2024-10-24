Инди-хоррор, собачий своп, этнографический лекторий: доказываем, что Хэллоуин – это не только вечеринки

Чтобы окунуться в атмосферу Хэллоуина не обязательно готовить костюм! Собрали три убедительных аргумента в защиту этого тезиса.

Во-первых, вовсе не обязательно делать костюм для себя: можно порадовать своего питомца и отвести свою собаку на дог-вечеринку «Вот он – пес!» в StrelkaHall. В воскресенье здесь пройдет дог-своп, костюмированная вечеринка для собак и вручение призов за лучшие костюмы.

в StrelkaHall. В воскресенье здесь пройдет дог-своп, костюмированная вечеринка для собак и вручение призов за лучшие костюмы. Во-вторых, можно изучить матчасть праздника: в воскресенье студенты Самарского государственного института культуры устраивают в «Заварке» бесплатный этнографический лекторий «СтрашнЫе вечера» , чтобы познакомить всех с обратной – немного жуткой, но забавной! – стороной русского фольклора.

, чтобы познакомить всех с обратной – немного жуткой, но забавной! – стороной русского фольклора. В-третьих, можно узнать, как создают инди-хорроры. В рамках бесконечного фестиваля самарского кино «Сделано здесь», который проходит в «Художественном», режиссер Андрей Волчков представит свой фильм «Хворь», расскажет историю его создания, поделится источниками вдохновения и ответит на вопросы зрителей.