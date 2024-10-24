Шахматный турнир, арт-завтрак и битва ученых: афиша для ценителей нестандартного досуга

Для всех, кто давно хотел сменить привычный барно-киношно-театральный сценарий выходных – и не только! – дней, собрали три ярких и неожиданных анонса.

В субботу команда кооператива «Бутылист» ждет всех ценителей интеллектуального досуга и хорошей компании на шахматном турнире , который по традиции пройдет при поддержке представителей клуба «Игривый конь» на втором этаже.

, который по традиции пройдет при поддержке представителей клуба «Игривый конь» на втором этаже. В воскресенье в Третьяковку в Самаре вернется любимый многими любителями утренних разговоров об искусстве а рт-завтрак : экскурсоводы галереи Алина Богданова, Кристина Нижегородцева и Тимофей Тимонин расскажут о своих любимых работах в экспозиции выставки «На вкус и цвет» и ответят на вопросы собравшихся.

: экскурсоводы галереи Алина Богданова, Кристина Нижегородцева и Тимофей Тимонин расскажут о своих любимых работах в экспозиции выставки «На вкус и цвет» и ответят на вопросы собравшихся. А в следующий четверг в актовом зале Самарского университета пройдет межрегиональный Science Slam в рамках IX Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего — наука молодых»! Шесть ученых из разных городов России, которые прошли через отбор университетских слэмов, представят свои исследования, а зрители выберут победителя.