18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Серые сады в моде, история фотографии и разговоры о примитивном: самые яркие живые лекции на этой неделе

Есть лекторы, ради которых можно прийти на лекцию, даже не зная ее темы. Вот три ярких примера.

  • Завтра в Самарском художественном музее пройдет очередная встреча слушателей лектория «Мода в искусстве & Искусство в моде». Доктор исторических наук и автор проекта публичных лекций «Модный университет» Зоя Кобозева расскажет о практике освоения пустых и заброшенных пространств, синдроме «серых садов» в моде и введении в научный оборот новых граней социокультурного видения города.
  • В пятницу на Станкозаводе продолжит свою работу программы «Культурный код»: фотограф и искусствовед Екатерина Сокол прочитает в Библиотеке материалов «Практика» лекцию «(До)советские фотографы: путь от истоков к 60-м» и расскажет о том, с чего началась история фотографии и кто ее создавал.
  • В субботу искусствовед Дарья Волкова прочитает в Третьяковке в Самаре лекцию «Primitivus – первый в своём роде...» и на примерах произведений выставки «На вкус и цвет» расскажет, чем отличается примитив от примитивизма, что такое «искусство выходного дня» и почему слово «примитивный» для искусствоведа — это термин, пришедший из времён, когда развитие искусства представлялось линейным процессом.

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: