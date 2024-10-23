Серые сады в моде, история фотографии и разговоры о примитивном: самые яркие живые лекции на этой неделе

Есть лекторы, ради которых можно прийти на лекцию, даже не зная ее темы. Вот три ярких примера.

Завтра в Самарском художественном музее пройдет очередная встреча слушателей лектория «Мода в искусстве & Искусство в моде» . Доктор исторических наук и автор проекта публичных лекций «Модный университет» Зоя Кобозева расскажет о практике освоения пустых и заброшенных пространств, синдроме «серых садов» в моде и введении в научный оборот новых граней социокультурного видения города.

. Доктор исторических наук и автор проекта публичных лекций «Модный университет» расскажет о практике освоения пустых и заброшенных пространств, синдроме «серых садов» в моде и введении в научный оборот новых граней социокультурного видения города. В пятницу на Станкозаводе продолжит свою работу программы «Культурный код»: фотограф и искусствовед Екатерина Сокол прочитает в Библиотеке материалов «Практика» лекцию «(До)советские фотографы: путь от истоков к 60-м» и расскажет о том, с чего началась история фотографии и кто ее создавал.

прочитает в Библиотеке материалов «Практика» лекцию и расскажет о том, с чего началась история фотографии и кто ее создавал. В субботу искусствовед Дарья Волкова прочитает в Третьяковке в Самаре лекцию «Primitivus – первый в своём роде...» и на примерах произведений выставки «На вкус и цвет» расскажет, чем отличается примитив от примитивизма, что такое «искусство выходного дня» и почему слово «примитивный» для искусствоведа — это термин, пришедший из времён, когда развитие искусства представлялось линейным процессом.