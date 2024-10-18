Что можно найти на этой неделе: ошибки у Гегеля, символы в поэтике и зашифрованные смыслы в натюрмортах

Для всех, кто согласен с одной детской песней, в которой пелось о том, что «ужасно интересно, все то, что неизвестно», мы отобрали три события, на которых можно открыть для себя что-то новое, а не банку пенного.

Философ Олег Горяинов продолжает разбирать философию искусства по понятиям во временном офисе галереи «Виктория». Сегодня он прочитает вторую лекцию из курса «По понятиям» и расскажет, почему материалу – обязательному элементу любого акта творения – часто отводится лишь функциональное значение и чем отличается подход к «материалу» классической философии искусства от современной. Это отличная возможность узнать, какие ошибки в определении «материала» Теодор Адорно нашел у Гегеля, что Шеллинг называл необходимым «материалом» всякого искусства, и как Франсис Понж подготовил «материал» для объектно-ориентированной философии искусства.

В субботу куратор выставки «Новый символизм. Гиперборея и киберпространство» Сергей Баландин проведет экскурсию по Музею Модерна для всех, кто хочет поразмышлять о том, что стало современной формой символизма как альтернативной реальности, в которой люди способны пребывать свободно от социальных маркеров, и отыскать проявления поэтики символизма в современном искусстве.

В воскресенье медиатор Третьяковки в Самаре Александра Макарова вместе с подростками будет искать тайные символы на натюрмортах. представленных на выставке «На вкус и цвет».Это отличная возможность понять, почему художники так часто обращались к теме еды и что может быть зашифровано в натюрморте.

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