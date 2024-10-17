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О чем говорят лекторы: разговор о моде, обсуждение «Аноры» и рассказ о судьбе Инны Чуриковой

Для всех, кто хочет провести осенний вечер в хорошей компании, собрали три лекции, на которых можно будет не только слушать, но и задавать свои вопросы.

  • Сегодня на «Станкозаводе»  будут говорить о моде: в пространстве «Цех» пройдет онлайн-презентация книги Джулии Менситьери «Работа мечты: за кулисами индустрии моды», в которой, кроме автора, примут участие президент организации Model Law Екатерина Ожиганова, соосновательница бренда обуви и одежды Razumno Алена Лозовская и основательница агентства талантов Eight Agency Наиля Синицына. Модерировать встречу будет шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева.
  • В субботу в рамках лектория Музея Эльдара Рязанова  «Феномены кино» историк кино и научный редактор киноведческой артели 1895.io Наталья Рябчикова прочитает лекцию «Феномен Инны Чуриковой: «Начало» и продолжение», расскажет, как сложилась карьера одной из звезд советского кино, которая по всем параметрам не должна была стать знаменитой и представит свою книгу «Начало, или Фильм о Жанне д’Арк», которую написала в соавторстве с историком кино и анимации Станиславом Дединским.
  • По случаю выхода в прокат «Аноры» – фильма-победителя Каннского кинофестиваля-24 – киновед Валерий Бондаренко обсудит эту антисказку в рамках своего кинолектория «Страх высоты»: послушать мнение известного кинокритика можно будет в следующий вторник в «Художественном»  

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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