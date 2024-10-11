А поговорить? Собрали самые интересные «живые» встречи выходных

Хорошая компания, интеллигентный собеседник и уютная атмосфера – что еще нужно в холодный октябрьский уик-енд.

В субботу в кофейне «Толстой» в душевной и непринуждённой атмосфере пройдут «Театральные посиделки» с участием актёра театра драмы Алексея Егоршина , который расскажет о секретах театрального закулисья, своих любимых ролях и новых спектаклях, которые скоро появятся в афишах.

, который расскажет о секретах театрального закулисья, своих любимых ролях и новых спектаклях, которые скоро появятся в афишах. В воскресенье в ресторане «Чиполучо» на Ново-Садовой пройдет «поздний завтрак», который организует фонд «Все все вместе»: дизайнер жилых и общественных пространств Екатерина Забияка поделится простыми приемами создания дизайнерского интерьера.

поделится простыми приемами создания дизайнерского интерьера. Еще один интересный воскресный собеседник – историк и автор книг «Мифы Поволжья» и «Мифы Дальнего Востока» Татьяна Муравьева , которая в рамках гаражки от издательства МИФ расскажет в «Нулевой комнате» о мифах, сказках и легендах народов Поволжья.

, которая в рамках гаражки от издательства МИФ расскажет в «Нулевой комнате» о мифах, сказках и легендах народов Поволжья. А в рамках выставки «Новый символизм», которая проходит в Музее Модерна, искусствовед Ирина Свиридова расскажет, почему символизм уже много лет влияет на искусство современности и рассмотрит символическое значение знаков в искусстве на примерах работ известных художников.