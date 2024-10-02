С кем можно поговорить на этой неделе: Екатерина Скворцова, Евгений Рейн и Дмитрий Данилов

Для всех, кто любит поговорить с интересными героями, выбрали три анонса из афиши городских событий.

В четверг в StrelkaHall можно будет подробно разобрать природу страха: художник, дизайнер и участница арт-группы «Костоцвет» Екатерина Скворцова откроет серию лекций о страхе в искусстве, литературе и кинематографе и расскажет, почему люди любят бояться и как это воздействует на восприятие искусства.

откроет серию лекций о страхе в искусстве, литературе и кинематографе и расскажет, почему люди любят бояться и как это воздействует на восприятие искусства. В рамках проекта АСПИР «Творческие командировки писателей по России» в Самару приедет один из самых глубоких и тонких лириков нашего времени Евгений Рейн . В четверг поэт почитает свои стихи, поделится непарадными деталями из своей жизни и расскажет об Ахматовой, Пастернаке, Слуцком и других поэтах, со многими из которых ему посчастливилось дружить и работать в Отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки.

. В четверг поэт почитает свои стихи, поделится непарадными деталями из своей жизни и расскажет об Ахматовой, Пастернаке, Слуцком и других поэтах, со многими из которых ему посчастливилось дружить и работать в Отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки. В воскресенье поэт, писатель и драматург Дмитрий Данилов будет отвечать на вопросы поклонников в галерее «Новое пространство». Автор пьес «Человек из Подольска» и «Свидетельские показания» поделится секретами успеха своих произведений и расскажет о своем творческом пути.