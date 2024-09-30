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Новая жизнь с понедельника: учимся делать линогравюры, разбираемся в моде, обсуждаем поэзию и пробуем себя в роли актера озвучки

Кто тут хотел начать новую жизнь с понедельника? У нас есть несколько очень заманчивых вариантов, которые помогут раскрасить скуку будней.

  • В Самарском Художественном музее  начинается новый цикл встреч в рамках лектория доктора исторических наук Зои Кобозевой «Мода в искусстве & Искусство в моде». На первой лекции «Улица города как знак», которая пройдет в этот четверг, автор проекта «Модный университет» проведет анализ образа городской улицы в истории искусства и раскроет феномен «уличной моды».
  • Искусствовед, дизайнер и педагог Дарья Волкова запустит в Музее-галерее «Заварка»  цикл мастер-классов по линогравюре «Черно-белая сказка». Участников ждут три занятия, на которых они познакомятся с историей и основами печатной графики, изучат особенности искусства иллюстрации и создадут собственные линогравюры по мотивам быличек и сказок Поволжья, которые представлены на действующей в музее выставке «Было/Не было». Цикл стартует в это воскресенье.
  • В StrelkaHall  в воскресенье пройдет воркшоп PRO Дубляж, который будет вести автор проекта «Ты себя слышишь?» вокалист рок-группы и актёр озвучки Алексей Психический. Он разберет фишки и лайфхаки по работе с голосом и поможет – прямо на воркшопе! – озвучить свой первый мини-фильм.
  • Еще один воскресный старт: в пространстве «Горький центр»  начнет работать литературная лаборатория культуртрегера Валентина Воробьева «Осуждение поэзии», которая ждет поэтов и ценителей изящной рифмы. В программе лаборатории двенадцать минилекций, которые познакомят с личностями интересных поэтов и времен, в которых эти поэты работали, а также обсуждение поэзии собравшихся.

 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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