Арт-маркет «Данж», Жигулевская миля и Oktoberfest: какие фестивали запланированы на сентябрь

Фестивальный сезон на берегах Волги не заканчивается с окончанием «ВолгаФеста». Собрали четыре убедительных доказательства.

Завтра в Barber Otto докажут, что октябрь может начаться и в сентябре, и проведут свой собственный Oktoberfest : с фестивальным пенным, мюнхенскими сосисками, картофельным салатом, брецелями, конкурсом Bierkrugstemmen на самого сильного, декольте и танцами. Можно ли такое пропускать? Решайте сами.

: с фестивальным пенным, мюнхенскими сосисками, картофельным салатом, брецелями, конкурсом Bierkrugstemmen на самого сильного, декольте и танцами. Можно ли такое пропускать? Решайте сами. В честь статуса Dog friendly, который получил торговый центр «Мега» (это значит, что в торговом центре можно будет арендовать коляску, сумку-переноску или попросить миску с водой на столах информации), в субботу его команда устроит праздник для любителей животных – фестиваль «Мега Лапки Фест» с ярмаркой под открытым небом и возможностью обзавестись домашним питомцем.

с ярмаркой под открытым небом и возможностью обзавестись домашним питомцем. В следующую пятницу в Тольятти начнется фестиваль «Жигулевская миля» . В программе праздника с волжским вайбом велозаезд невест, гонки (от скутеров до плавдомов) на воде, различные мастер-классы, SUP-карнавал и выступление группы «Волга-Волга».

. В программе праздника с волжским вайбом велозаезд невест, гонки (от скутеров до плавдомов) на воде, различные мастер-классы, SUP-карнавал и выступление группы «Волга-Волга». На «Станкозаводе» в следующее воскресенье начнется арт-маркет «Данж», на который приедут более 60 художников из разных городов. Кроме знакомства с творцами нам обещают лекторий, презентации комиксов и выставки авторского мерча.