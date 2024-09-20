Арт-маркет «Данж», Жигулевская миля и Oktoberfest: какие фестивали запланированы на сентябрь

Фестивальный сезон на берегах Волги не заканчивается с окончанием «ВолгаФеста». Собрали четыре убедительных доказательства.
- Завтра в Barber Otto докажут, что октябрь может начаться и в сентябре, и проведут свой собственный Oktoberfest: с фестивальным пенным, мюнхенскими сосисками, картофельным салатом, брецелями, конкурсом Bierkrugstemmen на самого сильного, декольте и танцами. Можно ли такое пропускать? Решайте сами.
- В честь статуса Dog friendly, который получил торговый центр «Мега» (это значит, что в торговом центре можно будет арендовать коляску, сумку-переноску или попросить миску с водой на столах информации), в субботу его команда устроит праздник для любителей животных – фестиваль «Мега Лапки Фест» с ярмаркой под открытым небом и возможностью обзавестись домашним питомцем.
- В следующую пятницу в Тольятти начнется фестиваль «Жигулевская миля». В программе праздника с волжским вайбом велозаезд невест, гонки (от скутеров до плавдомов) на воде, различные мастер-классы, SUP-карнавал и выступление группы «Волга-Волга».
- На «Станкозаводе» в следующее воскресенье начнется арт-маркет «Данж», на который приедут более 60 художников из разных городов. Кроме знакомства с творцами нам обещают лекторий, презентации комиксов и выставки авторского мерча.
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Архивы пресс-служб
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