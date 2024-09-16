«Золото» Drift That отправляется в Тольятти: чем закончился Открытый чемпионат по дрифту

В воскресенье на площадке ТК «Амбар» более пятидесяти автоспортсменов выявляли лучшего дрифтера Поволжья.

В воскресенье на корте рядом с «Амбаром» собрались поклонники дрифта, которые стали свидетелями бескомпромиссных соревнований: более 50 автоспортсменов сожгли 216 покрышек в борьбе за титул чемпиона Поволжья по дрифту. Открытый чемпионат Поволжья по дрифту Drift That собрал чемпионов и призеров прошлых соревнований из Самары, Тольятти, Саратова, Казани, Ульяновска, Екатеринбурга, Калининграда и Рязани, но золото чемпионата по итогам всего сезона досталось Валерию Абрамову из Тольятти. «Серебро» Drift That досталось самарцу Сергею Ермакову, а третьим стал Егор Фильков из Тольятти.