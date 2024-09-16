Чему могут научить детей кулинарные мастер-классы? Отвечает Наргиз Рахматова!

Дети на кухне - это всегда весело и интересно. Благодаря юным поварятам в ресторане La Terrazza отеля Lotte царит веселая и доброжелательная атмосфера. Преимущества детских мастер-классов, о которых часто говорят родители, - возможность нестандартно провести время с ребенком и поработать с ним в одной команде. Су-шеф завтраков ресторана La Terrazza Наргиз Рахматова поделилась секретом, как вовлечь детей в процесс приготовления и помочь им запомнить рецепты гастрономических шедевров, чтобы они уже дома смогли порадовать родителей новыми кулинарными знаниями.
Наргиз Рахматова
Су-шеф завтраков ресторана La Terrazza
Главный секрет прост – нужно уметь слышать и понимать каждого ребенка, который пришел на мастер-класс. Я стараюсь найти подход к юному повару, чтобы зарядить его позитивным настроем и создать благоприятную атмосферу для работы и творчества.
Моя задача – не только научить ребенка готовить блюда, но и помочь ему запомнить рецепты и лайфхаки, которые пригодятся ему и во взрослой жизни. Мне хочется подарить каждому, кто пришел на наш мастер-класс, хорошее настроение на весь день и сделать все, чтобы детки ушли домой, улыбаясь.
Для мастер-классов я стараюсь выбирать простые и популярные блюда со всего света. У нас получается своеобразное кулинарное путешествие: мы с командой поварят уже побывали в Грузии, Японии и Италии. Иногда я выбираю блюда в честь какого-то события или праздника: например, перед Светлой Пасхой мы с ребятами украшали куличи.
Мне нравится общаться с детьми и делиться с ними позитивом, радостью и знаниями. А в ответ я получаю искреннюю благодарность, теплые слова и море улыбок. Мне кажется, это и есть главное в моей работе! Я учу детей, а они, в свою очередь, учат меня и вдохновляют на разнообразные гастрономические эксперименты.
Фото: Архивы пресс-служб
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