Чему могут научить детей кулинарные мастер-классы? Отвечает Наргиз Рахматова!

Су-шеф завтраков ресторана La Terrazza

Главный секрет прост – нужно уметь слышать и понимать каждого ребенка, который пришел на мастер-класс. Я стараюсь найти подход к юному повару, чтобы зарядить его позитивным настроем и создать благоприятную атмосферу для работы и творчества.

Моя задача – не только научить ребенка готовить блюда, но и помочь ему запомнить рецепты и лайфхаки, которые пригодятся ему и во взрослой жизни. Мне хочется подарить каждому, кто пришел на наш мастер-класс, хорошее настроение на весь день и сделать все, чтобы детки ушли домой, улыбаясь.

Для мастер-классов я стараюсь выбирать простые и популярные блюда со всего света. У нас получается своеобразное кулинарное путешествие: мы с командой поварят уже побывали в Грузии, Японии и Италии. Иногда я выбираю блюда в честь какого-то события или праздника: например, перед Светлой Пасхой мы с ребятами украшали куличи.

Мне нравится общаться с детьми и делиться с ними позитивом, радостью и знаниями. А в ответ я получаю искреннюю благодарность, теплые слова и море улыбок. Мне кажется, это и есть главное в моей работе! Я учу детей, а они, в свою очередь, учат меня и вдохновляют на разнообразные гастрономические эксперименты.