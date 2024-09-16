Интересные встречи в «Лектории Дома Птиц»: в Самару приезжает Марина Юшкевич

В среду историк архитектуры и искусствовед прочитает лекцию «Стены помогают: новая жизнь старых зданий».

Хорошая новость этого понедельника: все имеют право на второй шанс! О том, что такое право есть даже у зданий расскажет – и докажет! – известный историк архитектуры, преподаватель Высшей Британской школы дизайна и автор телеграм-канала ReuseArch Марина Юшкевич. В эту среду она выступит в #ЛекторийДомаПтиц с лекцией «Стены помогают: новая жизнь старых зданий» и покажет, как здания, который отслужили свое, обретают новую жизнь, почему такие истории можно считать ярким примером ситуации win-win-win, и как такие истории делают лучше город.