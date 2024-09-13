18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Самара Горького, Всехсвятское кладбище и концерт у стадиона: куда пойти гулять в воскресенье

Для всех, кто не может представить свое воскресенье без интересной прогулки, подобрали три необычных маршрута.

  • Начнем с повтора прогулки до Всехсвятского кладбища: Музей Алабина приглашает на вторую – по просьбам всех, кто не успел на первую! – экскурсию «Мы идем в тишине». Автор проекта «Старой Самары послѣдній сонъ» Леонид Копылов расскажет об истории самарских некрополей, необычных находках, которые удалось обнаружить ученым и покажет процесс настоящих археологических раскопок.
  • Самарский литературный музей  ждет всех желающих на экскурсии «Пешком с Пешковым»: Илья Приданцев расскажет о жизни Максима Горького в Самаре и ответит на множество вопросов, которые связывают писателя с городом на Волге.
  • В воскресенье дебютант Премьер-Лиги из Тольятти примет «Химки» и у нас есть дополнительная мотивация добраться до стадиона: перед матчем «Акрона» даст мини-концерт XRUSTALIC  – один из самых самобытных локальных поп-проектов.

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: