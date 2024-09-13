Самара Горького, Всехсвятское кладбище и концерт у стадиона: куда пойти гулять в воскресенье

Для всех, кто не может представить свое воскресенье без интересной прогулки, подобрали три необычных маршрута.

Начнем с повтора прогулки до Всехсвятского кладбища: Музей Алабина приглашает на вторую – по просьбам всех, кто не успел на первую! – экскурсию «Мы идем в тишине» . Автор проекта «Старой Самары послѣдній сонъ» Леонид Копылов расскажет об истории самарских некрополей, необычных находках, которые удалось обнаружить ученым и покажет процесс настоящих археологических раскопок.

. Автор проекта «Старой Самары послѣдній сонъ» Леонид Копылов расскажет об истории самарских некрополей, необычных находках, которые удалось обнаружить ученым и покажет процесс настоящих археологических раскопок. Самарский литературный музей ждет всех желающих на экскурсии «Пешком с Пешковым» : Илья Приданцев расскажет о жизни Максима Горького в Самаре и ответит на множество вопросов, которые связывают писателя с городом на Волге.

: Илья Приданцев расскажет о жизни Максима Горького в Самаре и ответит на множество вопросов, которые связывают писателя с городом на Волге. В воскресенье дебютант Премьер-Лиги из Тольятти примет «Химки» и у нас есть дополнительная мотивация добраться до стадиона: перед матчем «Акрона» даст мини-концерт XRUSTALIC – один из самых самобытных локальных поп-проектов.