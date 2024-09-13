Как вырастить настоящего волжанина: собрали самые интересные школы и творческие пространства

Елена Коломиец и Анна Липендина создали свою студию, чтобы у детей – и взрослых – было место, где они смогут воплощать свои кулинарные идеи вместе с опытным шеф-поваром, готовить вместе и развивать свою фантазию. Образовательная миссия студии заключается не только в передаче навыка вкусной и здоровой пищи: гости «Куста» знакомятся с принципами здорового питания, важностью сбалансированного рациона и историей появления самых известных и популярных рецептов. А еще «Куст» - это кафе с полноценным меню, так что сюда можно прийти просто перекусить.

Детям, которые хоть раз попробовали своими руками приготовить паэлью, пиццу или лазанью под руководством опытного шеф-повара, открывается безграничный мир гастрономии. И они с азартом настоящих исследователей начинают его изучать: шеф-повар и су-шеф «Куста» позволяют детям проявлять фантазию, экспериментировать с ингредиентами и творчески подходить к процессу приготовления. Кстати, о процессе приготовления: детские мастер-классы здорово прокачивают навыки общения и командной работы. Самые востребованные требовательной детской аудиторией хиты – это цветная паста и молочный коктейль. Оба блюда открывают безграничные возможности для самореализации и экспериментов с цветами: в случае с пастой создавать «свою» цветовую гамму помогают экологичные красители, а, создавая свой вариант молочного коктейля можно «играть» с посыпкой и ингредиентами. Не исключено, что после таких экспериментов кто-то из детей захочет попробовать себя в роли кулинарного блогера. И – вот это сюрприз! – на базе «Куста» есть все условия для оформления студии и записи собственных роликов и подкастов. Можно даже собственное кулинарное шоу создать.

Как организовать день рождения

Когда привычные праздничные форматы уже надоели (а это случается гораздо быстрее, чем хотелось бы родителям), самое время удивить ребенка днем рождения в кулинарном стиле. Только представьте себе: именинник сможет не просто выбрать праздничное меню, но и своими руками приготовить угощение для своих гостей. Или сделать это вместе с гостями. А кроме кулинарных мастер-классов, в программу праздника можно включить выступление фокусника или крио-шоу. Как говорит команда «Куста», насмотревшись, как дети веселятся на таких праздниках, взрослые приходят к ним с просьбой организовать для них корпоративный вечер, взрослый день рождения или – так тоже бывает! – романтическое свидание! И «Куст» всегда идет им навстречу! Для тех, кто хочет устроить праздник, не выезжая из дома, у команды «Куста» есть простое, удобное и элегантное решение: они могут привезти индивидуальные – это значит, каждый может выбрать любимое блюдо – стильные боксы для каждого гостя детского торжества. Впрочем, со взрослыми торжествами эта схема тоже прекрасно работает.