Как вырастить настоящего волжанина: собрали самые интересные школы и творческие пространства

Собрали карту детских студий и пространства, которые откроют новые горизонты детского развития.
Команда студии помогает детям развиваться в разных направлениях: ее воспитанники выступают на международных фестивалях, участвуют в танцевальных батлах и спортивных забегах, снимаются в клипах и работают моделями на съемках для модных журналов. Главное правило, которое лежит в основе концепции занятий в студии, звучит просто: каждый ребенок заслуживает индивидуального подхода. Поэтому в студии нет стандартных занятий: профессиональные тренеры адаптируют программу под возраст ребенка и его индивидуальные особенности. В итоге каждая тренировка получается особенной: у нас в почете динамика, позитив и классная музыка, которая помогает организовать обмен заряженными эмоциями. В программу тренировок входят гимнастика, растяжка, танцы и уроки по проявлению собственной индивидуальности. А кроме спортивных занятий, команда студии регулярно организовывает для детей различные мероприятия: здесь проходят стильные фотосессии, снимают трендовые ролики, устраивают танцевальные поединки и веселые праздники, на которых каждый может проявить себя.
Команда студии уверена, что тренировать детей – это искусство. Поэтому каждый тренер проходит очень строгий кастинг. Кроме всего прочего, это помогает поддерживать в студии семейную атмосферу: дети чувствуют себя как дома и не хотят уходить после занятий.
Елена Коломиец и Анна Липендина создали свою студию, чтобы у детей – и взрослых – было место, где они смогут воплощать свои кулинарные идеи вместе с опытным шеф-поваром, готовить вместе и развивать свою фантазию. Образовательная миссия студии заключается не только в передаче навыка вкусной и здоровой пищи: гости «Куста» знакомятся с принципами здорового питания, важностью сбалансированного рациона и историей появления самых известных и популярных рецептов. А еще «Куст» - это кафе с полноценным меню, так что сюда можно прийти просто перекусить.
Детям, которые хоть раз попробовали своими руками приготовить паэлью, пиццу или лазанью под руководством опытного шеф-повара, открывается безграничный мир гастрономии. И они с азартом настоящих исследователей начинают его изучать: шеф-повар и су-шеф «Куста» позволяют детям проявлять фантазию, экспериментировать с ингредиентами и творчески подходить к процессу приготовления. Кстати, о процессе приготовления: детские мастер-классы здорово прокачивают навыки общения и командной работы. Самые востребованные требовательной детской аудиторией хиты – это цветная паста и молочный коктейль. Оба блюда открывают безграничные возможности для самореализации и экспериментов с цветами: в случае с пастой создавать «свою» цветовую гамму помогают экологичные красители, а, создавая свой вариант молочного коктейля можно «играть» с посыпкой и ингредиентами. Не исключено, что после таких экспериментов кто-то из детей захочет попробовать себя в роли кулинарного блогера. И – вот это сюрприз! – на базе «Куста» есть все условия для оформления студии и записи собственных роликов и подкастов. Можно даже собственное кулинарное шоу создать.
Как организовать день рождения
Когда привычные праздничные форматы уже надоели (а это случается гораздо быстрее, чем хотелось бы родителям), самое время удивить ребенка днем рождения в кулинарном стиле. Только представьте себе: именинник сможет не просто выбрать праздничное меню, но и своими руками приготовить угощение для своих гостей. Или сделать это вместе с гостями. А кроме кулинарных мастер-классов, в программу праздника можно включить выступление фокусника или крио-шоу. Как говорит команда «Куста», насмотревшись, как дети веселятся на таких праздниках, взрослые приходят к ним с просьбой организовать для них корпоративный вечер, взрослый день рождения или – так тоже бывает! – романтическое свидание! И «Куст» всегда идет им навстречу! Для тех, кто хочет устроить праздник, не выезжая из дома, у команды «Куста» есть простое, удобное и элегантное решение: они могут привезти индивидуальные – это значит, каждый может выбрать любимое блюдо – стильные боксы для каждого гостя детского торжества. Впрочем, со взрослыми торжествами эта схема тоже прекрасно работает.
Самый большой сухой бассейн в Самаре – это 200 000 белоснежных шариков, переменная – от 10 сантиметров до метра – глубина, батуты, канаты, качели и скалодром. В этом развлекательном центре есть все, чтобы дети могли хорошо отдохнуть от школ, кружков и секций, а родители – от детей. Chill предлагает два варианта раздельного отдыха: пока инструкторы детского центра занимаются с детьми, можно отправиться на шопинг по «МегаСити» или устроить тренировку в «Физкультуре». Команда бассейна предлагает разнообразные программы и сценарии детских праздников, которые удивят даже тех, кто считает, что все уже видел, и промокод «Собака», по которому можно получить 30% скидки на организацию праздника. Кстати, вы знали, что бассейн могут «закрыть» специально для вашей компании?
Это пространство, в котором дети учатся придумывать свои идеи и воплощать их в жизнь: они проектируют и строят города, рисуют и создают театральные декорации и каждый день узнают много нового и интересного. Преподаватели школы – профессиональные архитекторы, между прочим! – в простой и понятной форме рассказывают детям, что архитектура – это гораздо больше, чем красивые здания. И даже не думают ограничиваться сухой теорией – в «Футуругуру» дети постоянно делают что-то своими руками: рисуют, вырезают, клеят и оживляют свои смелые эскизы и проекты. Юные хихитекторы – так называется класс для дошкольников – прокачивают свое мышление – проектное, абстрактное и пространственное – и учатся не бояться мечтать – пожалуй, главный навык человека будущего!
Преподаватели школы раскрывают творческий потенциал детей, приобщая их к миру музыки, который наполнен красотой, любовью и созидательной энергией. Многие думают, что хоровое пение – это скучно. И, разумеется, ошибаются! Потому что в Хоровой школе дети учатся не только петь – это самое настоящее творческое комьюнити, в котором царит потрясающая атмосфера и каждый день приносит новые приключения. Ученики школы выходят на сцену во «взрослых» спектаклях Самарского театра оперы и балета и ставят собственные музыкальные спектакли, которые собирают аншлаги.
В основу концепции музейного пространства для детей легли идеи архитектора и педагога Александра Зеленко, который одним из первых заговорил об особом отношении к детям и о том, что «эстетический взгляд» на окружающий мир нужно воспитывать. Главная цель музея – научить ребенка видеть красоту в обыденных вещах. «Зеленка» похожа необычный дом чудаковатого выдуманного архитектора. Здесь есть «комнаты» чувственного развития, большой Шкаф, в котором растут настоящие цветы и даже днем видно звездное небо, и Ванна, в которой по водопроводным трубам передается радио из глубин океана и с далеких планет. Это помогло превратить музей в место для игры и общения: кроме привычных музейных способов знакомства детей с окружающей действительностью, здесь созданы особые условия для развития и стремления к прекрасному.
Это творческое сообщество, в котором годяи – так называют себя его участники – вместе с профессиональными художниками и деятелями из разных областей создают экспериментальные и новаторские продукты культуры и произведения театрального искусства. «Лес» стал называться театром совсем недавно: до этого творческое сообщество называлось кооперация, и этот дескриптор, на наш взгляд, лучше отражал суть этого пространства, которое создал режиссер и педагог Юра Рычков. Годяи из «Леса» не только сочиняют пьесы и ставят по ним спектакли: они создают роскошный стрит-арт, украшают витрины магазинов, продают стикеры, сделанные своими руками, и устраивают интересные коллаборации с крупными корпорациями. Здесь дети учатся взаимодействовать с миром взрослых и зарабатывать своим творчеством самые настоящие деньги. И у них это прекрасно получается. А с недавних пор в «Лес» пускают не только детей: Юрий открыл театральный класс для взрослых людей, которым хочется выражать себя в творчестве.
На занятиях сказочной мастерской дети под руководством самарского сказочника Дениса Либстера учатся доставать сказки из воздуха, чтобы превратить их в самодельную книгу, театральную постановку или диафильм. Авторские методики основателя «Мастерской» просты и эффективны, он знает, как найти ключик к каждому, кто приходит на его уроки, и умеет создать волшебную атмосферу, в которой сочинять сказочные сюжеты хочется не только детям, но и их родителям.
В этой студии дети развивают фантазию и с головой окунаются в магию анимации, пробуя себя в роли сценаристов и режиссеров. «Печка» – это настоящее творческое комьюнити для юных любителей анимации от пяти до шестнадцати лет. Кроме освоения основ режиссерского и сценарного искусства, в программе обучения есть уроки рисования и лепки, разнообразные анимационные упражнения на развитие фантазии и занятия с фотоаппаратом и компьютером. Итогом обучения становятся мультфильмы, которые дети создают своими руками: коллективный праздничный мульт к Новому году и авторские работы, которые родители могут увидеть на отчетных показах.
А для всех, кто только планирует пополнение в семье, или только начал учить своего ребенка говорить «мама» и «папа», есть вектор развития «на перспективу» – это коттеджный поселок «Грибы»
Домик в «Грибах» можно считать частью перспективной программы для семьи, которая только планирует пополнение или учит своего ребенка говорить хвойный лес, в котором строится третий поселок компании ArtVill, обеспечит оптимальный микроклимат для развития молодого организма. На территории коттеджного поселка, в который можно будет попасть только по пропускам, планируется построить и установить все необходимое, чтобы детство прошло в здоровой, спортивной и беззаботной атмосфере. Здесь будут игровые детские площадки для самых маленьких, которые отвечают самым строгим требованиям безопасности, прекрасно оснащенные спортивные площадки для тех, кто постарше, и большое футбольное поле, на котором смогут погонять мяч и взрослые, и дети. Днем для детей будет работать команда беби-клуба, которая сможет предложить своим юным гостям интересные настолки, увлекательные игры на свежем воздухе и другие возможности весело провести время и проявить свою индивидуальность. А один из важнейших плюсов «Грибов» – атмосфера добрососедства и безопасность. Благодаря тому, что охрана поселка будет работать в режиме 24/7, дети смогут гулять по улицам без родительского контроля.
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Архивы пресс-служб
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