18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Ручная работа: на Станкозаводе пройдет крафт-фестиваль ArtFlection

В первые выходные июля в Бенке-холле соберутся мастера со всей России.

Всероссийский фестиваль мастеров ArtFlection с 2014 года доказывает что хэндмейд – это настоящее искусство, которое часто недооценивают, а в первые выходные июля с самыми яркими мастерами со всей страны можно будет встретиться на Станкозаводе. В уютном – и прохладном! – пространстве «Бенке Холла» талантливые художники и мастера ремесел представят свои удивительные работы и эксклюзивные вещи, поразят стилистическим разнообразием представленных направлений и проведут открытые мастерские, в которых можно будет научиться окрашивать шелк природными материалами, делать линогравюры и открыть другие секреты хендмейд-творчества. Проще говоря, мы настоятельно не рекомендуем пропускать два дня охоты на рукотворные артефакты.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: