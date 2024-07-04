Ручная работа: на Станкозаводе пройдет крафт-фестиваль ArtFlection

В первые выходные июля в Бенке-холле соберутся мастера со всей России.

Всероссийский фестиваль мастеров ArtFlection с 2014 года доказывает что хэндмейд – это настоящее искусство, которое часто недооценивают, а в первые выходные июля с самыми яркими мастерами со всей страны можно будет встретиться на Станкозаводе. В уютном – и прохладном! – пространстве «Бенке Холла» талантливые художники и мастера ремесел представят свои удивительные работы и эксклюзивные вещи, поразят стилистическим разнообразием представленных направлений и проведут открытые мастерские, в которых можно будет научиться окрашивать шелк природными материалами, делать линогравюры и открыть другие секреты хендмейд-творчества. Проще говоря, мы настоятельно не рекомендуем пропускать два дня охоты на рукотворные артефакты.