Изучить историю Руси, научиться готовить капкейки и попробовать пастилу: как провести День защиты детей

Собрали самые интересные предложения «детской» субботы.

То, что в первый день июня в городе проходит много акций и мастер-классов для детей и взрослых, которые хотят разбудить внутреннего ребенка, уже давно не новость. Новость в том, что мы решили собрать самые интересные предложения в одном посте, чтобы никто не тратил драгоценные субботние мгновения на поиски и планирование. Не откладывайте, как говорится, на завтра то, что можно сделать прямо сейчас.