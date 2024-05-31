Изучить историю Руси, научиться готовить капкейки и попробовать пастилу: как провести День защиты детей

Собрали самые интересные предложения «детской» субботы.
То, что в первый день июня в городе проходит много акций и мастер-классов для детей и взрослых, которые хотят разбудить внутреннего ребенка, уже давно не новость. Новость в том, что мы решили собрать самые интересные предложения в одном посте, чтобы никто не тратил драгоценные субботние мгновения на поиски и планирование. Не откладывайте, как говорится, на завтра то, что можно сделать прямо сейчас.
- Начнем со списка музеев, в которых 1 июня можно будет полюбоваться основной экспозицией! В «Зеленку», Археоцентр, Музей Алабина, Музей Модерна и исторический парк «Россия – моя история» будут пускать всех, а вот в Заварку, Музей Рязанова и особняк Клодта бесплатно смогут пройти только те, кому еще не исполнилось 18.
- На Станкозаводе можно будет посмотреть на выставку работ учеников школы рисования Екатерины По, научиться украшать капкейки в «Фартуке» и озвучить мультфильм в студии звукозаписи Мыслимима.
- В Музее Алабина можно будет познакомиться с детством наших предков из каменного века и узнать, чем занимались дети народов Поволжья в далеком прошлом.
- В историческом парке «Россия – моя история» пройдет соревновательный квест «В гостях у сказки».
- Команда Публичной библиотеки проведет пешеходку «Сладкое детство», на которой можно будет посмотреть на улицу Дворянскую глазами ребенка.
- В Доме 77 можно будет поиграть в олдовые игрушки, показать ребенку игры свои своего детства или самому с разбега нырнуть в океан ностальгии.
- В Нулевой комнате команда Детской архитектурной школы ФУТУРУГУРУ научит делать домики, в которых можно прятаться, мечтать и отдыхать. Дом можно будет забрать с собой!
- Спортивные семьи ждут на Зеленом марафоне, который пройдет на Набережной – организаторы обещают много интересного для юных спортсменов.
- А в магазине Bottva пройдет – бесплатная! – дегустация фруктовой пастилы!
Информационный обзор редакции. 6+
Фото: Архивы пресс-служб
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