Олеся Александрова: «Bigati Fest — это профессиональная публика и разнообразная программа»

Шеф-амбассадор премиального портфеля группы компаний Simple Олеся Александрова рассказала про особенности программы Bigati Fest.

В субботу на крыше Станкозавода начнет свою работу Bigati Fest, который собирается поразить городских ценителей изысканных букетов оригинальными мастер-классами и масштабом дегустаций. Подробнее про особенности программы рассказала шеф-амбассадор премиального портфеля группы компаний Simple Олеся Александрова.

Какое количество образцов можно считать дегустационной нормой для начинающего ценителя?

В этом вопросе есть одно важное правило — использовать спитуны, которые всегда есть на фестивалях и выставках, потому что это неотъемлемая часть профессиональной дегустации. Следуя этому правилу, можно значительно увеличить количество образцов для первых дегустаций. А в целом ситуация схожа с духами: у первых 20 образцов можно разобрать оттенки вкуса, а дальше будет сложнее. Поэтому я рекомендую подготовиться перед началом: посмотреть буклеты, выделить для себя интересные сорта и поговорить с представителями компании за столами, чтобы не растрачивать ресурс.

Вы думали о том, чтобы попробовать поработать в ресторане?

Да, регулярно об этом думаю! А иногда даже приближаюсь к тому, чтобы спросить у коллег, к кому можно выйти поработать, но все упирается в мой насыщенный график: сложно совмещать работу в ресторане с командировками и большим количеством мероприятий, от которых я пока не готова отказаться.

Какие сорта на Bigati Fest вы бы посоветовали попробовать новичку, а какие – опытному ценителю?

И тем, и другим я советую попробовать что-то отличное от их привычного выбора, потому что фестиваль — один из самых удобных способов открывать для себя новые сорта.

Расскажите, чем Bigati Fest отличается от других фестивалей?