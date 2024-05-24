Олеся Александрова: «Bigati Fest — это профессиональная публика и разнообразная программа»

Шеф-амбассадор премиального портфеля группы компаний Simple Олеся Александрова рассказала про особенности программы Bigati Fest.
В субботу на крыше Станкозавода начнет свою работу Bigati Fest, который собирается поразить городских ценителей изысканных букетов оригинальными мастер-классами и масштабом дегустаций. Подробнее про особенности программы рассказала шеф-амбассадор премиального портфеля группы компаний Simple Олеся Александрова.
Какое количество образцов можно считать дегустационной нормой для начинающего ценителя?
В этом вопросе есть одно важное правило — использовать спитуны, которые всегда есть на фестивалях и выставках, потому что это неотъемлемая часть профессиональной дегустации. Следуя этому правилу, можно значительно увеличить количество образцов для первых дегустаций. А в целом ситуация схожа с духами: у первых 20 образцов можно разобрать оттенки вкуса, а дальше будет сложнее. Поэтому я рекомендую подготовиться перед началом: посмотреть буклеты, выделить для себя интересные сорта и поговорить с представителями компании за столами, чтобы не растрачивать ресурс.
Вы думали о том, чтобы попробовать поработать в ресторане?
Да, регулярно об этом думаю! А иногда даже приближаюсь к тому, чтобы спросить у коллег, к кому можно выйти поработать, но все упирается в мой насыщенный график: сложно совмещать работу в ресторане с командировками и большим количеством мероприятий, от которых я пока не готова отказаться.
Какие сорта на Bigati Fest вы бы посоветовали попробовать новичку, а какие – опытному ценителю?
И тем, и другим я советую попробовать что-то отличное от их привычного выбора, потому что фестиваль — один из самых удобных способов открывать для себя новые сорта.
Расскажите, чем Bigati Fest отличается от других фестивалей?
Bigati Fest отличается особой атмосферой, которую всегда удается создать идейному вдохновителю фестивалей, Алану Бигати. А кроме атмосферы можно отметить профессиональную публику и разнообразную программу мастер-классов.
Информационный обзор редакции 18+
Фото: Архивы пресс-служб
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