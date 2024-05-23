Кристина Монкус: «На фестивале всегда атмосфера праздника, и это не штамп, а правда»

Продавать благородные напитки сложнее, чем остальные продукты? Как сказываются ограничения на вашей работе?

Я уверена, что продавать сортовой кофе или вникать в нюансы чая — что для меня просто абсолютно неизведанная вселенная – тоже сложно. Это такой же большой мир, который требует много времени для изучения от тех, кто хочет быть хорошим продавцом или хорошим маркетологом. К сожалению, я знаю достаточно маркетологов, которые не очень разбираются в ароматике и вкусовых нюансах, и даже не особо стремятся разобраться. С другой стороны, есть много специалистов, которые очень въедливо относятся к продукту – таких я очень ценю, люблю и уважаю. Конечно, работать с миром благородных напитков сложно: нужно долгое время обучаться, вникая в нюансы, и это интересно, если тебе нравится – заставить себя полюбить этот мир невозможно. В принципе, никаких ограничений в своей работе я не нахожу, кроме ограничений организма: иногда нужно продегустировать 120 образцов за 3 часа. Да, у нас нет открытой рекламы и никакого продвижения в этом вопросе нет, поэтому никто не ждет, что она появится в ближайшее время. Тем не менее, никто не запрещает иметь свои каналы в социальных медиа. Понятное дело, что в последние годы это все сконцентрировано в телеграмме: блоггеры очень помогают и в продвижении, и в развитии виноградной культуры. Ну и, конечно, остаются выставки, ужины и дегустации, на которые можно пригласить и тех, кто следит за нами в социальных сетях, и тех, кто являются клиентом. Поэтому в каком-то смысле мы закрытый бизнес, варящийся в себе. Но есть и плюсы: доступ к прямой рекламе привел бы к тому, что на виду были бы те, у кого большие рекламные бюджеты, а это не всегда равно качеству продукта. В общем, мы давно приспособились существовать в таких условиях и нормально себя при этом чувствуем.

Можно ли продавать напиток, не разбираясь в нем? Вы учились на многочисленных курсах ради работы или интереса?

Это вопрос немножко, наверное, вытекает из первого. Да, можно, конечно, и некоторые это делают, но нужно ли? Зачем нам человек, продающий напиток, который ничего о нем не знает? Я искренне верю в то, что каждый человек должен знать о продукте, который он продает, разбираться в нюансах и понимать основные точки продаж привлекательности продукта. Можно продать все что угодно: я наверняка смогу продать какой-нибудь дом, если пойду работать в недвижимость, но при этом не буду разбираться абсолютно ни в особенностях кладки, ни в нюансах постройки, возведения коммуникаций и так далее. Кому нужен такой продавец недвижимости, который не может вам подсказать, каким образом был построен этот дом, в каком состоянии коммуникации, каким образом он сохраняет тепло? Так вот, в нашей отрасли, конечно же, нюансов не меньше, а ещё больше. Я уверена, что, покупая дорогой интересующий вас продукт, каждый захочет получить качественную консультацию со стороны продавца, будь он кависта или менеджер по продажам. Мы все любим работать только с теми людьми, которые разбираются в продукте, причем настолько, чтобы было интересно его слушать, можно было опираться на его мнение, а не просто брать бутылку по акции. Я в отрасли – боже мой! – почти 18 лет и все эти годы я училась, и до сих пор продолжаю учиться: окончила одну из первых школ в России Wine people, прослушала курс лекций Романа Сосновского и прошла обучение во Франции. Я учусь не ради корочки: мне просто каждый божий день узнавать что-то новое о мире напитков.

Какие сорта на Bigati Fest вы рекомендуете попробовать новичку, а какие больше подойдут для опытных ценителей?

На этот вопрос, с одной стороны, ответить легко, с другой — очень сложно. Потому что ориентироваться лучше не на продукт, а на производителя. Я рекомендую подойти к стенду и поговорить с ребятами, которые стоят за ним: вас ждет разговор с профессионалами своего дела, которые занимаются либо обучением, либо продвижением своего продукта. На фестиваль приедут или амбассадоры, или маркетологи достаточно высокого уровня, чтобы рассказать о тонкостях напитка и подобрать сорт для конкретного человека. Я часто сталкиваюсь со смятением у человека, который подходит к стенду и не знает, что спросить. В таких случаях всегда начинаю разговор с вопроса: «А расскажите, какой сорт вам, в принципе, нравится? Давайте мы с вами попробуем предложение из Новой Зеландии или с юга Франции?». И вот так, через диалог, раскручиваю интерес человека к сорту через его разные проявления. Поэтому ответить, какие именно сорта можно попробовать, я не решусь. Смело подходите к каждому стенду, спрашиваете, что у них есть и говорите, что хотите расширить свой дегустационный опыт . Пройдитесь по всем вариантам от зарубежных до российских: в нашей стране есть прекрасные образцы любого сорта винограда, в которые вы не ткнете, кроме, пожалуй, автохтонных сортов. И я бы не стала делить аудиторию на новичков и профессионалов – нет никаких рамок по поводу того, кто и что должен попробовать. Во-первых, есть много ярких и открытых сортов, для понимания которых не обязательно быть профи. Во-вторых, всегда можно положиться на рекомендации специалиста, который подскажет и предложит максимально яркую и понятную стилистику, над которым не надо думать. Это одно из преимуществ фестиваля: можно общаться с профессионалами, которые обычно недоступны, и ловить момент, чтобы открыть для себя что-то новое в безграничном мире благородных напитков.

Расскажите, чем Bigati Fest отличается от других фестивалей?

Для меня он отличается всем, потому что я знаю Алана Бигати очень долго, и счастлива, что за все эти годы он просто не потерял интерес к напитку, а сделал его делом всей жизни и вышел на федеральный масштаб продвижения культуры его потребления. Я представляю себе, какая это работа, поэтому, честное слово, низкий поклон и аплодисменты Алану: его фестивали сделаны с любовью и пропитаны душевной атмосферой. Поэтому Bigati Fest — это много правильной комфортной публики и огромное количество экспертов и профессионалов, для которых созданы идеальные условия работы, что помогает им по-максимуму передать свои знания. И, разумеется, очень интересная подборка напитков. На фестивале всегда царит атмосфера праздника, и это не штамп, а правда!