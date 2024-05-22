Роман Сосновский: «Чтобы стать экспертом одной школы недостаточно – опыт растет с годами!».

Как вы думаете, тем, кто хочет разбираться в тонкостях благородных букетов, достаточно только специализированной школы?

Конечно, одной школы недостаточно, потому что мир благородных напитков — это огромная вселенная, которая постигается на протяжении всей жизни и остаётся до конца не изученной. Любая - даже профессиональная – школа — это только основа. Она даст вам определенный каркас, на который вы будете на протяжении всей своей жизни нанизывать знания, но практический опыт очень важен, чтобы разбираться, например, в тонкостях ароматики. И, как бы смешно это ни звучало, дегустационный опыт действительно растёт с годами. И то какие напитки вы пробуете, насколько они разнообразны и насколько вдумчиво вы их дегустируете, и будет в конечном счете решающим моментом.

Что вы любите больше всего в своей работе: обучать, выступать или подбирать напитки другим?

Дело в том, что моя деятельность сейчас, как бренд-амбассадора виноторговой компании, очень многогранная, я занимаюсь, на самом деле, всем. Я – директор школы, поэтому я обучаю, веду лекции и в некотором смысле руковожу этим процессом. Я провожу тренинги для профессионалов этой отрасли, веду дегустации и ужины для частных клиентов и, конечно, подбираю напитки для разных мероприятий. Больше всего мне нравятся моменты, так скажем, вещания: выступать и рассказывать про благородные напитки, объяснять, почему они такие, а не другие, открывать людям новые сорта, менять их мнение о напитках, показывать им продукт непосредственно. Все это входит в основные задачи бренд-амбассадора: в своей деятельности я должен совмещать оба аспекта: и образовательный, и умеренно развлекательный.

Попробуете на миллион – это один из слоганов Bigati Fest. А какое количество напитка на дегустации на самом деле оптимально?

На самом деле, здесь тоже забавная ситуация: если мы говорим про профессиональные дегустации, на них действует главное правило — не пить, а сплевывать. Все профессиональные дегустации проходят именно так: дегустатор оценивает цвет напитка и его ароматику, затем набирает небольшое количество образца в рот, оценивает с точки зрения вкуса и только после этого сплевывает. Поэтому, если стоит задача оценить образец, нужно поступать именно таким образом, тем более что на салонах и фестивалях представлено очень много напитков. Если же речь идет о том, чтобы просто получить удовольствие, я бы посоветовал выбрать самые интересные позиции: с одной стороны, норма у каждого своя, но все-таки я бы предложил не перебарщивать. А так, могу сказать, что, наверное, многие эксперты – и я в том числе – в начале своей карьеры совершали роковую ошибку, приходя на салоны и забывая главное правило. Только набив шишки, понимаешь, что дегустировать надо осторожно. Тем более, что даже при сплевывании какое-то количество напитка впитывается в слизистую, поэтому после знакомства с несколькими образцами дегустатор может испытывать легкую.эйфорию, поэтому нужно рассчитывать свои силы.

Расскажите, чем Bigati Fest отличается от других фестивалей?

Ну, наверное, первое – и самое очевидное – отличие в том, что это фестиваль, который делается независимым частным лицом, поэтому на нем представлен широкий выбор напитков, не ограниченный ассортиментом компании-организатора. Bigati Fest — это независимый взгляд взгляд на индустрию и современный рынок России со стороны конкретного человека. Я знаю Алана Бигати очень давно – это self made man, который самостоятельно обучился и стал инфлюенсером в нашей сфере. Его путь развития очень показательный, очень заметный, очень красивый, а его фестиваль интересен именно своей независимостью. Такие салоны, как правило, тематические, и Bigati Fest не исключение: Алан выбирает тематику не просто так, а старается подчеркнуть и выделить самые востребованные и интересные, темы, которые сейчас витают в нашей отрасли. В остальном же, конечно, у салонов и у фестивалей сегодня очень много общего: программа состоит из дегустаций и мастер-классов. Кстати, еще одна фишка Bigati Fest — это разнонаправленность, разноформатность и четкое деление программы на профессиональную и любительскую.