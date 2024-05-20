Алан Бигати: «Bigati Fest – это не только роскошный праздник с видом на Волгу: одна из миссий фестиваля – образовательная!»

Сегодня в это трудно поверить, но долгое время я был совершенно равнодушен к изысканным букетам и культуре создания благородных напитков из виноградной лозы. Но, после обучения в школе Wine People, знакомства с тонкостями вкуса и погружения в историю напитка, изучение букетов стало моей жизнью. Сначала я открыл «Бигати бар», который сегодня знают все ценители винной культуры в стране, а потом придумал Bigati fest, который быстро превратился в эффективный инструмент для повышения культуры потребления напитков у обычных людей.

С самого начала у фестиваля была образовательная миссия: первый Bigati fest познакомил столичную московскую публику с разнообразным и сложным ассортиментом букетов Бургундии. Дегустации для профессионалов и новичков проходили целый месяц: мы знакомили людей с базовыми и редкими сортами и рассказывали про особенности каждого сорта.

Проведение фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге сделало нас известными далеко за пределами этих городов. Но с началом пандемии количество зарубежных экспертов резко сократилось, поэтому после того, как закончился локдаун мы решили немного пересмотреть концепцию фестиваля и начали знакомить с культурой благородных напитков региональных ценителей, сделав акцент на продукции российских производителей, у которых сегодня появился шанс занять свободную после ухода западных компаний нишу. И они прекрасно используют этот шанс, ломая стереотип «российские напитки не очень высокого качества». Этот миф уже давно развеян! И мы представим веские доказательства на крыше «Станкозавода»! К тому же у нас есть международный опыт продвижения российских компаний: после того, как наш фестиваль побывал в Бангкоке, сразу пять российских производителей получили признание азиатских ценителей и сегодня уже покоряют рынки Юго-Восточной Азии!

Bigati Fest в Самаре станет масштабным салоном, на котором мы пригласили более двадцати компаний, которые представят более пятисот позиций в разных ценовых диапазонах. В программе фестиваля есть мероприятия для профессионалов ресторанной сферы и тех, кто просто хочет познакомиться с тонким и глубоким миром благородных напитков. В субботу будет много мастер-классов от экспертов, сравнительных дегустаций и лекций от экспертов индустрии и практикующих специалистов. А для тонких ценителей будет работать secret room, в которой можно будет попробовать редкие букеты в закрытом формате.

Мы старались построить программу фестиваля таким образом, чтобы на опен-эйр на крыше Станкозавода можно было прийти даже с семьей: интересно будет всем! Для этого мы приготовили много интересных сюрпризов, а вечером начнется концерт с видом на Волгу и роскошный волжский закат!



Мы не случайно выбрали Самару для проведения фестиваля: когда я приехал сюда на «разведку», меня приятно удивило большое количество винотек и винных баров. А после того, как я познакомился с городом поближе, я на полном серьезе считаю его одним из главных центров культуры благородного напитка. И уверен, что самарским ценителям понравится масштабное мероприятие, на котором будет представлено много интересных, неожиданных и редких букетов.