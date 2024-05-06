История женского подвига: лекция «Женщины Куйбышева на защите родины в годы войны» в Музее Эльдара Рязанова

В воскресенье состоится четвертая встреча в рамках лектория «Женщины – большая сила».

В воскресенье старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Ирина Янцен в рамках лектория «Женщины – большая сила» прочитает лекцию «Женщины Куйбышева на защите родины в годы войны». Ирина расскажет о судьбах женщин Самарского края, которые в годы Великой Отечественной отправились на фронт или трудились в тылу, спасали раненых с поля боя, поддерживали связь между подразделениями и обеспечивали производство самолетов и боеприпасов на заводах города. Собравшихся ждут интересные детали из биографии командира санитарного взвода Иды Шустерман, летчицы Ольги Санфировой, женщины-танкиста, которая притворялась мужчиной Александры Ращупкиной и санинструктора Зинаиды Смирновой, которую наградили самой почетной в мире наградой для сестер милосердия.