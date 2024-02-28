Лекции, растения и винил: что можно купить на Большом маркете Станкозавода

Большой маркет займет несколько локация креативного кластера.

Первые весенние выходные Станкозавод отметит Большим маркетом, который «захватит» сразу несколько локаций креативного кластера. Участниками весеннего движа станут 96 локальных проектов: от детских аниматоров до объединения самарских дизайнеров «Наши». В течение двух дней можно будет слушать лекции о красоте и стиле, психологии и ценности ремесленного хлеба, выбирать диски – от диско и хауса до рока – в магазине винила, который откроется в «Рюмочке», книги на буккроссинге, растения на цветочном свопе и стильные вещи на гранд-гаражке. Для самых маленьких посетителей будет работать детская комната, а для больших — играть музыканты.