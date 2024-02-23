Попробовать еловый раф, заказать пиццу с тайским акцентом и перейти Волгу по льду: февральские возможности настоящего волжанина

Собрали несколько важных дел, которые нужно успеть сделать до наступления весны.

Февраль – это не только минус 25 по ночам. Есть в последнем месяце зимы и кое-что хорошее. Самое лучшее – это, конечно же то, что до весны – официально-календарной – осталось меньше недели. Но! Есть еще специальные зимние предложения, которые «сгорят» в первых лучах мартовского солнца, поэтому осталось всего несколько дней, чтобы их оценить и попробовать.

Начнем с «горячего» зимнего предложения, которые помогут дождаться весенней оттепели. Сегодня бар-менеджер «Тати Номи» прочитает лекцию о коктейлях, разработанных специально для конкурса Russian Cocktail Week. Их четыре – «Маршрут перестроен», «Самара-курорт», «Путь домой» и «Геолокация не найдена» - и попробовать их можно будет только до 1 марта.

прочитает лекцию о коктейлях, разработанных специально для конкурса Russian Cocktail Week. Их четыре – «Маршрут перестроен», «Самара-курорт», «Путь домой» и «Геолокация не найдена» - и попробовать их можно будет только до 1 марта. Меняется «сезонка» в кофейнях, а это значит, что у ценителей елового рафа и чая с ананасом и розмарином из «Коржа» осталось всего несколько дней. И заказать весной пряный гречишный латте и фильтр с вишней в «Скуратове» тоже не получится.

осталось всего несколько дней. И заказать весной пряный гречишный латте и фильтр с вишней в тоже не получится. В ресторанах «Перчини» решили смешать несочетаемое: визитную карточку тайской кухни и гордость итальянских тратторий. Результатом смелого гастрономического эксперимента стала пицца «Том Ям» с воздушным бортом, куриным филе, двумя сырами и двумя соусами: кокосовым и «Том Ям». Попробовать эту пиццу можно только в феврале.

Впрочем, февраль – это не только еда, но и традиционные зимние забавы. Не забывайте, что все катки под открытым небом с первыми лучами весеннего солнца закроются автоматически.

И напомним, что вы еще можете успеть совершить традиционный для волжан переход до другого берега Волги: в феврале лед еще достаточно крепок. Но все равно будьте предельно осторожны, если решитесь успеть сделать это в оставшиеся зимние дни. 18+