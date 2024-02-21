Брутальная пятница: баня, концерт и подарки для Него в «мужском» маршруте от «Собака.ru»

Утро. Оно, как и полагается, начинается с кофе, сваренного – это придется своими руками – в турке. С одной стороны, это и так уже отличное начало дня. Но! Если добавить к утренней чашке десерты из лимитированной серии кафе «Вкусная компания», будет еще лучше. Тем более, когда глаза разбегаются от выбора: бенто-торты, шоколадные – дайте два! – пельмени и набор пирожных-сердечек.