Брутальная пятница: баня, концерт и подарки для Него в «мужском» маршруте от «Собака.ru»

Есть тысячи способов превратить праздничную пятницу в незабываемый день. Мы предлагаем свой сценарий мини-сериала «23 февраля», в котором всего пять эпизодов.
Утро. Оно, как и полагается, начинается с кофе, сваренного – это придется своими руками – в турке. С одной стороны, это и так уже отличное начало дня. Но! Если добавить к утренней чашке десерты из лимитированной серии кафе «Вкусная компания», будет еще лучше. Тем более, когда глаза разбегаются от выбора: бенто-торты, шоколадные – дайте два! – пельмени и набор пирожных-сердечек.
Солнце в городе на Волге уже весеннее, поэтому вашему герою понадобятся стильные очки, которые добавят плюс сто баллов его харизме. Мы посоветовались с экспертами из «Роскошного зрения» и выбрали идеальную модель. Это хит последней коллекции Bottega Veneta – воплощение дерзкой элегантности, которая отличает современного джентльмена. Приятный бонус: 10% скидки.
Гвоздь вечерней программы – безудержный концерт интеллигентных хулиганов ILWT, который начнется в восемь вечера в баре «Куйбышев». Трудно найти команду, которая выступала в Самаре чаще (и даже сами музыканты сбились со счета), но каждый концерт – это маленький праздник.
А перед тем, как отправиться на концерт, не забудьте вручить своему герою специальный подарочный бокс c мужским характером от ресторана W-cocktails&food: в корзине есть крепкий напиток, сыры, паштеты, пастрами, чай и диффузор для автомобиля. Честно говоря, после такого бокса праздничную программу можно сворачивать. Но у нас есть еще один пункт!
Потому что нет ничего лучше в праздник (а особенно после концерта), чем бодрящая и освежающая баня на берегу Волги. Поэтому последней остановкой в эту пятницу станет спа-комплекс «Ласточка»: банные двухэтажные домики с панорамными окнами на ледяной глади Волги, прорубь, в которую можно нырять после парилки, и просторная парковка. Эту пятницу вы не забудете никогда!
Информационный обзор редакции. 18+
Фото: Архивы пресс-служб
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