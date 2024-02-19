Как провести выходные: практическое пособие от Алексея Стрелкина

Автор телеграм-канала «Woodston trip» собрал интересные маршруты выходного дня на все случаи жизни: для души, для соцсетей и для летнего — а он обязательно будет — отпуска.
«Суровые морозы наконец-то отпустили Самарскую область, а это значит, настало время подумать, как интересно провести выходные! Сегодня поделюсь своими любимыми местечками, которые будут интересны не только гостям губернии, но и местным жителям. Погнали!
Сокольи горы
Если в запасе только пара-тройка часов, дома сидеть не хочется, а душа требует приключений, смело отправляйтесь на Сокольи горы и начинайте маршрут с Лысой горы, захватывая по пути все интересные места: печку Ротмана, могилу пионера, гору Барсук и пещеру братьев Греве. Забравшись на эти вершины наслаждайтесь ледяной панорамой Волги и окрестных гор.
Координаты Лысой горы: 53.306614, 50.195132
Молодецкий Курган
Мой неизменный фаворит из зимних локаций и вечная походная классика. Жигулевские горы красивы в любой сезон, но особенно здорово смотрятся под снежным покровом.
Именно зимой появляется отличная возможность покататься на коньках у подножья гор и добраться до атмосферных гротов, которые затоплены весной. Не воспользоваться такой возможностью – просто нельзя!
Координаты Молодецкого Кургана: 53.406464, 49.311315
«Мыс красоты»
Одна из самых фотогеничных точек походников Самарской области расположена у посёлка Прибрежный и Мастрюковская поляна. Свежий воздух, сосны и красивые виды – это всё здесь присутствует. Ловить рассветы и провожать закаты тут бесценно. Если не полениться, можно дойти до Мастрюковской поляны, где проводят Грушинский фестиваль. Завидую жителям Прибрежного, что такая красота у них буквально в двух шагах.
Координаты мыса красоты: 53.475597, 49.887276
Координаты поляны: 53.474388, 49.911469
Горы: Отважная и Шишка
С этих гор открываются восхитительные виды на Куйбышевское водохранилище и ГЭС. Неспешно созерцаем всю красоту родной Волги и попиваем горячий чай. Почти до самой смотровой площадки ведет автомобильная дорога, поэтому добраться не будет проблемой.Главное не забыть купить путёвку — это территория нацпарка Самарская Лука.
Координаты горы Отважной: 53.424426, 49.449128
Координаты горы Шишка: 53.423147, 49.454595
Подвальские террасы
Обязательно заносим в списочек на посещение летом.
Здесь есть всё, чтобы отдых с оказался незабываемым: цветущие луга, зеленые холмы, сосновые леса и захватывающие виды на Волгу, которая поражает масштабом.
Днём можно погулять по округе, а если останетесь ночевать — наблюдать за усыпанным звездами небом.
Помимо этого, вам не дадут заскучать местные обитатели — сурки. Их колония самая большая в регионе. Поэтому не встретиться с ними будет весьма сложно.
Координаты Подвальских террас: 53.696643, 48.852550
Рачейский бор
Добираться далеко, но того стоит! Реликтовый сосновый лес, поросшие деревьями горные участки и гигантские валуны ещё ледниковой эпохи. Такой пейзаж однозначно вызывает восторг у каждого, кто сюда приезжает в первый раз. Альтернатива бору: Малоусинские нагорные сосняки и дубравы
Координаты Рачейского бора: 53.382454, 48.304052
Координаты Малоусинских нагорных сосняков и дубрав: 53.445122, 48.157459
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Алексей Стрелкин
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