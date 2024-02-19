Как провести выходные: практическое пособие от Алексея Стрелкина

Обязательно заносим в списочек на посещение летом.

Здесь есть всё, чтобы отдых с оказался незабываемым: цветущие луга, зеленые холмы, сосновые леса и захватывающие виды на Волгу, которая поражает масштабом.

Днём можно погулять по округе, а если останетесь ночевать — наблюдать за усыпанным звездами небом.

Помимо этого, вам не дадут заскучать местные обитатели — сурки. Их колония самая большая в регионе. Поэтому не встретиться с ними будет весьма сложно.

Координаты Подвальских террас: 53.696643, 48.852550