Коллаб коллабов: в Самаре пройдет объединенная вечеринка промо-групп Подполье и Комитет

Тусовка состоится в Международный женский день в баре Куйбышев.

Итак, формат следующий. Начинают мощные рок-парни, а именно: эмо-панки Vodopady, следом на сцену выйдут альт-рокеры Матьмачеха, а закроют вечер хардкор корифеи — трио WLVS.

После этого пространство Куйбышева трансформируется под технохаус площадку, где править бал будут резиденты промо Комитет. За вертаки встанут: тольяттинский диск-жокей Cue Cue и локальные герои: Khvatkov, Sergey Kozlov, Demetrio и Raul. Интересный формат, интересные группы, не менее прекрасные DJs. 18+