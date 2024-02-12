Любовная любовь: в Музее Эльдара Рязанова прочитают лекцию о дореволюционных знакомствах

О том, как выглядел старинный тиндерѢ расскажут в этот четверг.

Более ста лет назад знакомились не так как сейчас. Естественно, ведь не было приложений и интернета. Одним из способов были объявления в местных газетах. Они не носили постоянный характер и их не печатали в каждом номере и, как правило, было не более 3-4 объявлений в одном номере.

На лекции обещают почитать дореволюционную самарскую периодику, познакомиться с основными требованиями к кандидатурам и узнать, чем можно было заинтересовать молодую леди или джентльмена.

Лектор: историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная. 18+