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Уикенд

Любовная любовь: в Музее Эльдара Рязанова прочитают лекцию о дореволюционных знакомствах

О том, как выглядел старинный тиндерѢ расскажут в этот четверг.

Более ста лет назад знакомились не так как сейчас. Естественно, ведь не было приложений и интернета. Одним из способов были объявления в местных газетах. Они не носили постоянный характер и их не печатали в каждом номере и, как правило, было не более 3-4 объявлений в одном номере.
На лекции обещают почитать дореволюционную самарскую периодику, познакомиться с основными требованиями к кандидатурам и узнать, чем можно было заинтересовать молодую леди или джентльмена.

Лектор: историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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