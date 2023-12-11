ХВАТ ушел в отпуск: но обещал вернуться

За год диско-клуб провел больше сотни вечеринок и концертов.

Среди привозов: Errortica,Sexstasy, Nikita Zabelin, Sasha Khizhnyakov, Yung Acid, SP4K, Директор всего, Dj Gvozd, Karolina BNV, Destroy, Коля Редькин, Primitive, Favlav, Djama, Moonoton, No Wave!, DJ Timofei, Masha Volume... список бесконечный.

В стенах Хвата звучала самая актуальная электронная музыка. Организаторы тусовок и владельцы Хвата обещали переосмыслить концепцию заведения, перепридумать бар.

Вот, что написано в соцсетях бара:

«Уже в следующем месяце ХВАТу исполняется год. Чего мы только не придумывали с вами, кого только не привозили и как только не развлекались. Мы берём небольшой отпуск, взглянем на всё со стороны и вернемся с новостями.

Переосмыслим, подумаем, передохнем. Но! Если у вас есть идеи вечеринок/привозов и тд., то смело пишите, мы с радостью откроемся под ваш ивент.

Всех ХВАТаем, обнимаем! Ждите новостей, скоро вернемся»