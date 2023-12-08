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День резидента: разговоры и новогодняя ярмарка

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Завтра в творческом пространстве Kowalski club пройдет Новогодняя ярмарка и встреча с резидентами.

Завтра в творческом пространстве Kowalski club пройдет встреча с резидентами, на которой гости смогут поболтать и обсудить прошлое и будущее с музыкантами и артистами Самарской филармонии и Театра Драмы. Сопровождать беседу будет Новогодняя ярмарка для желающих пополнить коллекцию елочных украшений, чокеров, косметичек, скейтборд-составляющих и всевозможных изделий для дома.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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