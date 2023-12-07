Три синих трамвая: в следующие выходные в Числах пройдет масштабный маркет

«Три синих трамвая» — это маркет с мастер-классами (в грядущие выходные их будет восемь), фирменными коктейлями, дизайнерами и эксклюзивом — например, «Подполье» бесплатно напечатает лимитированный принт на вашей вещи.
Также на маркете будут работать тату-мастер, диск-жокей, а все желающие смогут облюбовать фото-зону. Занятный формат, должно быть интересно.
Об организаторах:
Почему трамвай?
Центр Самары получил статус исторического поселения. Уютные улицы, разнообразие архитектуры и фантастические виды ЗаВолжья радуют и впечатляют туристов и жителей. Полюбоваться этой красотой можно из окна «синего» трамвая.
Почему синие?
Наш старый город славен своими питейными заведениями. Там можно встретить друга от мала до велика, выпить кружечку чего-нибудь. В каждом уголке слышны задушевные беседы и грандиозные планы на светлый завтрашний день.
Почему три?
Маркет делают три девушки с личным брендом.
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Архивы пресс-служб
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