18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Три синих трамвая: в следующие выходные в Числах пройдет масштабный маркет

Поделиться:

«Три синих трамвая» — это маркет с мастер-классами (в грядущие выходные их будет восемь), фирменными коктейлями, дизайнерами и эксклюзивом — например, «Подполье» бесплатно напечатает лимитированный принт на вашей вещи.

Также на маркете будут работать тату-мастер, диск-жокей, а все желающие смогут облюбовать фото-зону. Занятный формат, должно быть интересно.

Об организаторах:

Почему трамвай?
Центр Самары получил статус исторического поселения. Уютные улицы, разнообразие архитектуры и фантастические виды ЗаВолжья радуют и впечатляют туристов и жителей. Полюбоваться этой красотой можно из окна «синего» трамвая.

Почему синие?
Наш старый город славен своими питейными заведениями. Там можно встретить друга от мала до велика, выпить кружечку чего-нибудь. В каждом уголке слышны задушевные беседы и грандиозные планы на светлый завтрашний день.

Почему три?
Маркет делают три девушки с личным брендом.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: