Три синих трамвая: в следующие выходные в Числах пройдет масштабный маркет

«Три синих трамвая» — это маркет с мастер-классами (в грядущие выходные их будет восемь), фирменными коктейлями, дизайнерами и эксклюзивом — например, «Подполье» бесплатно напечатает лимитированный принт на вашей вещи.

Также на маркете будут работать тату-мастер, диск-жокей, а все желающие смогут облюбовать фото-зону. Занятный формат, должно быть интересно.

Об организаторах:

Почему трамвай?

Центр Самары получил статус исторического поселения. Уютные улицы, разнообразие архитектуры и фантастические виды ЗаВолжья радуют и впечатляют туристов и жителей. Полюбоваться этой красотой можно из окна «синего» трамвая.

Почему синие?

Наш старый город славен своими питейными заведениями. Там можно встретить друга от мала до велика, выпить кружечку чего-нибудь. В каждом уголке слышны задушевные беседы и грандиозные планы на светлый завтрашний день.

Почему три?

Маркет делают три девушки с личным брендом.