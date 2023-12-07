Что же такое шоукейс: ответ на этот вопрос прозвучит завтра

Редактор Собака.ру и музыкант Алексей Тилли прочитает лекцию о музыкальных фестивалях в галерее Виктория в рамках проекта Звук

Лекция называется «Явление шоукейс фестивалей. Локальный опыт и федеральная практика». Алексей ведет телеграм-канал про музыку Fake Tunes, а также жюрит и отбирает группы на федеральные шоукейсы, такие как New Open, Ural Music Night и Spbeat. К тому же Тилли запустил собственный шоукейс фестиваль под названием СЕЗОН и ежегодно отбирает группы на ВолгаФест.

В лекции он раскроет секрет фестивальной экономики, расскажет о том, как собрать лайн-ап так, чтобы никто не подрался, где лучше всего проводить инди-фестивали, как букировать артистов. И, пожалуй, самое главное: как заполнить заявку, на что обратить внимание... другими словами, расскажет о том, как понравится экспертам и жюри. Лекция будет интересна организаторам вечеринок, фестивалей, ди-джеям, музыкантам, абсолютно всем, кто имеет отношение к музиндустрии.

«Уже 3 года я катаюсь по разным шоукейсам, отслушиваю группы, кого-то приглашаю потом к себе на СЕЗОН или на ВолгаФест, веду панельные дискуссии и тд. СЕЗОНов было уже 10 штук, кстати 2 фестиваля были в этом году, один даже двухдневный. Пора всё это собрать воедино и рассказать о полученном опыте» Алексей Тилли.