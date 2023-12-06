Маркет на заводе: готовимся к рождеству

В субботу в центре труда и отдыха «Станкозавод» откроется рождественский маркет.

В эти выходные в Центре труда и отдыха «Станкозавод» будет работать рождественский маркет. Можно будет послушать музыкантов, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовать в коротких фотосессиях от студии «В самое сердце», мастер-классах по изготовлению ёлочных игрушек от «Мозаичной истории» и сыра от Viva Speranza. А еще купить картину и поговорить со специалистами психологического центра «Бережно». Не забыли и о маленьких посетителях: в пространство заглянут.