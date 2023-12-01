Трах-тибидох: в Самару едет Альбина Сексова

В начале марта королеву эротической России примет Бар без названия

Елена Николаевна Казарина (в миру Альбина Сексова) – культовая певица андеграунда и звезда параллельной эстрады. Начинала как художница, снималась в кино, в какой-то момент попала в музыкантскую тусовку.

«Я просто работала с музыкантами, которые хоть чуть-чуть что-то могут мастерить и писать, и всё, что у них ни получалось, мне казалось здорово. Вот песня „Слон“ мне до сих пор очень нравится, или „Хипстеры“. Это первые треки, и до сих пор их слушают. Вышел маленький альбом, всего 50 экземпляров»