Гайд по новогоднему столу: исторический экскурс в картинной галерее

В следующий четверг в музее «Детская картинная галерея» пройдет лекция «Кушать подано: история рождественского и новогоднего стола».

Для всех, кто подходит к формированию новогоднего меню с максимальной серьезностью, историк и краевед Александр Житков приготовил лекцию «Кушать подано: история рождественского и новогоднего стола». Послушать о том, какие блюда и напитки стояли на рождественском столе дворян, купцов и императоров, узнать, в каком веке придумали «Селедку под шубой» и как выглядел первый опубликованный рецепт салата «Оливье», можно будет в следующий четверг в музее «Детская картинная галерея».

