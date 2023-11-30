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Гайд по новогоднему столу: исторический экскурс в картинной галерее

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В следующий четверг в музее «Детская картинная галерея» пройдет лекция «Кушать подано: история рождественского и новогоднего стола».

Для всех, кто подходит к формированию новогоднего меню с максимальной серьезностью, историк и краевед Александр Житков приготовил лекцию «Кушать подано: история рождественского и новогоднего стола». Послушать о том, какие блюда и напитки стояли на рождественском столе дворян, купцов и императоров, узнать, в каком веке придумали «Селедку под шубой» и как выглядел первый опубликованный рецепт салата «Оливье», можно будет в следующий четверг в музее «Детская картинная галерея».
 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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