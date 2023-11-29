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Искусство и медицина: в Самаре пройдет форум MEDICAL HUMANITIES-2023

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Нулевая примет первую в России конференцию в первых числах декабря

Medical Humanities – медицинские гуманитарные науки – молодая дисциплина, оформившаяся в США и Европе в 1960-е годы и особенно активно развивающаяся последние двадцать лет. Медицинские гуманитарные науки – это междисциплинарная область, которая включает в себя не только медицину, но и объединяет гуманитарные науки и искусство.
Medical Humanities-2023 – первая в России конференция, посвященная этой области. В программе – круглые столы, дискуссии и лекции, которые будут интересны историкам, культурологам, лингвистам, антропологам, представителям медицинских и технических наук, а также простым слушателям.

Вход свободный по регистрации: https://0room.timepad.ru/event/2690273/

Фото: Архивы пресс-служб

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