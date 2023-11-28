Панк и поэзия: в Самару едут Щенки

Концерт пройдет в середине декабря в Баре без названия

Щенки – панк-формация от поэта Максима Тесли и Феликса Бондарева (RSAC). Вот, что группа пишет о самой себе: «‎Грязные, громкие, агрессивные. В эпоху политкорректности и тотального контроля, они не стесняются петь о том, о чем многие боятся даже говорить. Но несмотря на нарочитую жесткость, песни всё равно получаются про любовь. Потому что «если ты любишь, ты будешь жить вечно», это правило они усвоили чётко».

Последний релиз группы «Хорошие девочки» – это внезапно мягкая мелодекламация. Трек про стыд, который неминуемо наступает у любовника, который просыпается раньше партнера после лихой ночи. Песня о неуместных чувствах, дискомфорте, желании исчезнуть... Гимн настоящей жизни.