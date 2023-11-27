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Молодежно и с кислинкой: в Самару едут Yung Acid

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Техно энтузиасты отыграют в Хвате в конце недели

Yung acid – это дуэт Марка Грибоедова и Ильсура Касички, эксплуатирующий разномастную танцевальную электронику от техно до грайма, что обусловлено широкими взглядами группы на музыку и искусство в целом. У коллектива есть свой лейбл Get Busy! , на котором выходят музыканты из России и ближнего зарубежья.
За последнее время дуэт все чаще попадает под радары мировых медиа: в декабре Yung Acid приняли участие в радиовыпуске Rinse France, а чуть раньше, в ноябре, на их последний релиз обратил внимание Resident Advisor, окрестив альбом «Aura 137» грубым, беспредельным и эйфоричным электро. А небезызвестный голландский продюсер Drvg Cvltvre выпустил дуэт на своем лейбле и вдобавок записал на них ремикс.
Дискография проекта растет в геометрической прогрессии, и сегодня их музыка представлена в каталогах Dirty Tapes (США), New York Haunted (Голландия), Nocturnal Frequencies (Франция), Opal Tapes (Англия), Tripalium Corp (Франция), TV Showw (Франция) и на Resonance Moscow (Россия).
The Chemical Brothers использовали трек Yung Acid в своем единственном миксе за последние 10 лет на радио BBS. А также недавно Yung Acid вернулись из тура по основным городам Китая.

Фото: Архивы пресс-служб

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