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Супан Братан: в Самаре выступит SP4K

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Одного из самых плодовитых электронных продюсеров сегодня примет диско-клуб Хват

SP4K (Алексей Сущик) — музыкант, артист и саунд-продюсер, предпочитающий эклектичный подход к своей музыке: он работает в таких жанрах, как lo-fi house, трип-хоп, а также индастриал-техно, тем самым, конструируя собственное музыкальное видение.

Первую популярность исполнитель получил после завирусившегося ремикса на композицию Boulevard Depo — одного из главных авангардистов российской музыкальной индустрии середины 2010-ых годов. Переосмысление его популярного трека «OCB» представляло собой сплав танцевальной электроники с авангардными веяниями хип-хопа середины 2010-ых годов. В дальнейшем, он продолжил свои мультижанровые наработки, сотрудничая с такими влиятельными артистами, как ЛСП, Хаски, i61,Thomas Mraz и др.

До 2018 года SP4K выпускал инструментальные проекты («Mouse House», «СТРЕСС»), раскрывающие всё многообразие электронной музыки. В 2019 году он записывает мини-альбом «АУТСАЙДЕР», где дебютирует в качестве автора-исполнителя, сохраняя приверженность к многогранному звуковому наполнению. От размышлений на тему любви и отношений, исполнитель переходит к философскому концептуальному нарративу («Катарсис» и «MK ULTRA»). В 2023 году артист вернулся к продюсерскому ремеслу, представив альбом ремиксов под названием «СВЕРХЗАДАЧА».

Черпая вдохновение в наследии известного режиссёра Константина Станиславского, он создаёт кинематографические звуковые ландшафты на основе работ других известных исполнителей.

Фото: Архивы пресс-служб

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