Выходное пособие: в поисках новогоднего вайба

«Собака.ru» выбрала несколько нетривиальных способов найти и поймать новогоднее настроение.

Вдохновившись пятничным снегопадом, «Собака.ru» отправилась на поиски новогоднего настроения и вернулась не с пустыми руками!

Кто-то уже начал пересматривать сагу о мальчике, который выжил, а для тех, кто думает, что ноябрь – это рановато для фильмов, предлагаем начать с музыки! Сегодня в «Звезду» приедет камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории Sonorus, который исполнит мелодии из саундтрека к фильмам о Гарри Поттере. Как говорится: лучше один раз услышать.

Всех, кто скучает по песням из прошлого, в субботу ждут в Kowalski Club – там артисты Самарской филармонии представят свой ретро-проект «Старая пластинка» и споют самые известные песни советского кино. Петь вместе с артистами строго разрешается!

А тех, кто черпает новогоднее настроение в рифмах, ждут на очередной встрече самарского поэтического сообщества ЖеЩе: в субботу в уютной атмосфере усадьбы Алексея Толстого за чашкой ароматного чая соберутся ценители поэзии, которые будут читать друг другу чужие стихи.