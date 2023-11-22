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День рождения музея: открытки, обереги и «Птичья мафия»

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Музей имени Алабина собирается отметить свой 137-й день рождения. 

В субботу один из старейших музеев Поволжья собирается отметить очередной день рождения — Самарскому областному историко-краеведческому музею имени Алабина исполнится 137 лет. Кроме бесплатного посещения экспозиции его команда приготовила для своих гостей много сюрпризов: от мастер-классов по изготовлению открыток с народными орнаментами, коробок в виде совы и кулонов-оберегов до авторских игр, придуманных сотрудниками музея. Можно будет сыграть в лото «Оружие Востока», бродилку «Казаки, купцы, кочевники» и «Птичью мафию».

Фото: Архивы пресс-служб

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