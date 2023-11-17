Выходное пособие: три неожиданных уикенд-активности

Собрали гайд «Выходного дня» для ценителей нестандартных решений.

Суббота с балетом

В субботу в одном из залов «Художественного» покажут спектакль легендарного хореографа Джона Ноймайера «Нижинский» - о тонкостях постановки, который можно назвать попыткой разгадать магию Бога танца, как называли Вацлава Нижинского зрители, расскажет театральный критик и эксперт театральной премии «Золотая маска» Ксения Аитова.

Джазовые выходные

В субботу в баре «Рюмочка» будут выступать хранители джазовых традиций в городе на Волге - квартет Александра Карбасова, который знает, как создать прекрасное настроение ценителям традиционного джаза, диксиленда и свинга. А для воскресного концерта в «Редакции Числа» No Ember собрали самые печальные джазовые баллады всех времен и народов.

Воскресный файв-о-клок

В воскресенье в музее-галерее «Заварка» устроят большое чаепитие с кодовым названием «Чайные тайны Великой степи»: культуролог Александра Шайдарова подключит чайную машину времени, перенесет всех в XI век и расскажет, как пили чай в степи и почему степные традиции живы до сих пор.

