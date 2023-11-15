18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Стимпанк в библиотеке: зачем оживают куклы

Поделиться:

В четверг в Самарской областной библиотеке кандидат филологических наук Анна Синицкая раскроет тему советского мистического триллера.

В четверг в Самарской областной научной библиотеке пройдет очередная встреча в рамках культурно-просветительского цикла «Беседы об искусстве». Кандидат филологических наук Анна Синицкая расскажет о причинах популярности сюжета об оживающей кукле в литературе и живописи романтизма и творчестве художников Серебряного века и покажет, каким был первый советский мистический триллер и как менялся образ оживающей фигуры.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: