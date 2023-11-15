Стимпанк в библиотеке: зачем оживают куклы

В четверг в Самарской областной библиотеке кандидат филологических наук Анна Синицкая раскроет тему советского мистического триллера.

В четверг в Самарской областной научной библиотеке пройдет очередная встреча в рамках культурно-просветительского цикла «Беседы об искусстве». Кандидат филологических наук Анна Синицкая расскажет о причинах популярности сюжета об оживающей кукле в литературе и живописи романтизма и творчестве художников Серебряного века и покажет, каким был первый советский мистический триллер и как менялся образ оживающей фигуры.