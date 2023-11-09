Драм дэ бас в «Числах»: в конце ноября в гастро-баре стартует серия вечеринок

«Дистрикт» — концепт, построенный на районной романтике

Вместе с промо-группой VIZA «Числа» предлагают подумать о том, что для вас гетто-вайб. Быть может, безликие спальники, где незаметно проживает свои жизни множество людей?

Кто-то развивается творчески — после рабочей смены ваяет биты на своей кухоньке, а кто-то наоборот погряз в бытовухе; кто-то мечтает о блистательной жизни в столице, а кто-то довольствуется малым сидя у себя в гараже под звон винила. Что объединяет их? Здесь могут быть разные ответы, но мы предполагаем самый классный — любовь к музыке и андеграунд-движениям.

FOCUSFIRE (Msk, RAM, Eatbrain) — дуэт, состоящий из двух участников (Deen Pride и Fascad), уже со старта получил поддержку в мировых эфирах ВВС Radio 1 и Nosia Radio.

UNTRUE (MSK, Sofa Sound, The Sauce) — этот молодой парень начинал писать свою музыку еще с отцом.. Имеет в своей дискографии релизы на крупных мировых лейблах.

Поддержку привозу обеспечат локальные ди-джеи.