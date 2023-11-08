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На нашем кассетнике кончилась пленка – смотай: в Самаре пройдет концерт героев отечественного пост-панка

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Группа Перемотка отыграет в это воскресенье в ВМ 

Перемотка – проект, созданный в 2015 году в Екатеринбурге и очень быстро ставший популярным среди поклонников новой волны в русской музыке. 
В песнях «Перемотки» поётся о любви, юности, выборе… Одним из самых ярких треков стала композиция «Как тебя покорить». Творчество музыкантов полно внутреннего света, порой в нём звучат весёлые, а порой грустные ноты.
На концертах группы «Перемотка» складывается впечатление, что музыканты находятся рядом с вами, и от этого возникает чувство близости и единства с ребятами на сцене.  

Вот, что музыканты сами говорят о своих слушателях: 
«У нас нет целевой аудитории, мы пишем для всех. Я думаю, наша музыка понятна каждому за счёт того, что у нас «война интересов» в группе. Мы с ребятами очень разные: есть и архитектор, и железнодорожники. У каждого свои вкусы и взгляды на мир, что ярко выражается в нашем творчестве»

Фото: Архивы пресс-служб

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