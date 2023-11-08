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Осенний листопад: в Тати Номи едет DJ List

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Один из самых известных диск-жокеев России выступит в конце ноября

DJ List – бесконечно известный, заслуженный и «просветленный» отечественный диск-жокей. Один из самых значимых деятелей танцевальной сцены, народный артист психоделической России, министр электронной культуры планеты Земля.
Кришнаит по убеждениям List становится диск-жокеем года, а также выступает в культовых клубах Ибицы, Токио и тд. Не обходит стороной мир грез Панган и, конечно же, становится звездой острова свободы Казантип.
Также он открывает собственный лейбл и делает еще много всего величественного и прекрасного. Но мы не об этом – в конце ноября дорогой гость посетит Тати Номи. В его музобойме: tech house, psy, organic и ещё уйма этнической и самой танцевальной музыки.

Фото: Архивы пресс-служб

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