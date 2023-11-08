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Уикенд

День резидента: Хват собирает локальные сливки

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В эту пятницу в диско-клубе пройдет большая вечеринка

Residents day — вечеринка, когда Хват собирает своих лучших диск-жокеев. В эту пятницу с 22:00 и до плюс бесконечности будет звучать абсолютно разноплановая музыка. Максим Молох как настоящий музэрудит и энтузиаст интеллектуальных танцев подготовит аудиопутешествие по Мексике, Латинской Америке и Африке: этно, трайбл, хаус и обилие перкуссии.
Новый b2b дуэт Château FM предложит погрузиться в мир европейского хауса. Гости бара услышат итальянский эйсид, ритмы прямиком из Мадрида и, конечно же, френч фильтр. Любимец Хвата Тимур Timerbai раздаст английских жанров, приправленных брейкбитом. Завершит вечеринку Feso с подборкой жесткой музыки: от царского техно до бронебойного электро.

Фото: Архивы пресс-служб

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