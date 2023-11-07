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Уикенд

Друзья всех стран, соединяйтесь: в эти выходные пройдут танцы в формате 130 bpm

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Хват примет тусовку Насти Столповской и Ко

Следующая вечеринка модного промо TOUR DE FRIENDS впервые пройдет в диско-клубе, домом всех предыдущих вечеринок до этой недели был Вечно молодой. Организаторы обещают отвязную музыку: брейкбит, хайпер хаус, бейс и юкей геридж. За пультами: STOLPOVSKAYA, SANTI, NEKOSMOS, VAG LI.

Настя Столповская, основатель промо TOUR DE FRIENDS:
«Для нас площадка Хвата – это полное отсутствие ограничений. Мы будем играть не только стилевое музло, но и надавим на газ. Прямо в пол. Да, у нас есть свой формат, но в эту субботнюю ночь мы хотим уйти даже в acid, чтобы конкретно попрыгать и подвигаться. Будет круто, обещаем»

Фото: Архивы пресс-служб

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