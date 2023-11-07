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Академический слэм: ученые срывают аплодисменты

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В «Сигнале» пройдет региональный этап Университетской лиги научных слэмов.

В следующую среду в концертном зале «Сигнал» резко повысится концентрация ученых на квадратный метр – здесь пройдет региональный этап Университетской лиги научных слэмов. Чтобы уложить в десять минут несколько лет своей работы и побороться за право выйти в финал и выступить на Всероссийском университетском слэме, в Самаре соберутся шесть гениев со всей страны: из Нижнего Новгорода, Сочи, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга. Перед тем, как выбрать аплодисментами победителя, зрители смогут узнать, как приблизиться к вечной молодости, почему изменяют птицы и чем союз квадрокоптера и компьютера может помочь экологии.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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